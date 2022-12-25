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Haberler Magazin Survivor Nagihan Karadere leopar desenli elbisesiyle paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Nagihan sosyal medyanın gündeminde

Survivor Nagihan Karadere leopar desenli elbisesiyle paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Nagihan sosyal medyanın gündeminde

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Leopar desenli mini elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Karadere'nin paylaşımına yüzlerce yorum geldi. İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
25.12.2022 21:01 - Son Güncelleme: 25.12.2022 21:01
Survivor Nagihan Karadere leopar desenli elbisesiyle paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Nagihan sosyal medyanın gündeminde

Survivor ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Nagihan Karadere, yıllar içindeki değişimiyle sık sık adından söz ettirmişti.

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Survivor Nagihan Karadere leopar desenli elbisesiyle paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Nagihan sosyal medyanın gündeminde

Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla gündeme geldi.

Survivor Nagihan Karadere leopar desenli elbisesiyle paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Nagihan sosyal medyanın gündeminde

Karadere, leopar desenli mini elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Survivor Nagihan Karadere leopar desenli elbisesiyle paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Nagihan sosyal medyanın gündeminde

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Nagihan Karadere leopar desenli elbisesiyle paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Nagihan sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyayı aktif kullanan Karadere'nin paylaşımı yüzlerce yorum aldı.

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