Survivor Nagihan Karadere leopar desenli elbisesiyle paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Nagihan sosyal medyanın gündeminde
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Leopar desenli mini elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Karadere'nin paylaşımına yüzlerce yorum geldi. İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı...
25.12.2022 21:01 - Son Güncelleme: 25.12.2022 21:01
Survivor ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Nagihan Karadere, yıllar içindeki değişimiyle sık sık adından söz ettirmişti.