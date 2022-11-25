’Onlara ihanet etmeyeceğiz’’ Kazadan yaralı kurtulmuşlardı! Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy peş peşe paylaştılar!

"Başbelası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 3 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Aralarında Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un da bulunduğu yaralılar hastanelere kaldırılırken Melis İşiten'in eski eşi Uraz Kaygılaroğlu "Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen'in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun." açıklamasında bulunmuştu. Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy peş peşe son hallerini paylaştılar...