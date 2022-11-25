'Onlara ihanet etmeyeceğiz'' Kazadan yaralı kurtulmuşlardı! Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy peş peşe paylaştılar!
Baş belası adlı tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs geçtiğimiz Salı günü Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaza geçirmişti. Minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralanmıştı.
"Başbelası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 3 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Aralarında Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un da bulunduğu yaralılar hastanelere kaldırılırken Melis İşiten'in eski eşi Uraz Kaygılaroğlu "Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen'in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun." açıklamasında bulunmuştu. Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy peş peşe son hallerini paylaştılar...
Korkunç kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
"DURUMU AĞIR..."
Melis İşiten ile Sergen Deveci'nin sağlık durumunu eski eş Uraz Kaygılaroğlu açıklamıştı.