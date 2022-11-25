Meğer 1 ay önce evlendiği eşi tanıdıkmış! Karı koca Zuhal Topal'a gelmişler! Can Özen her yerde... Yemekteyiz Pınar çıka çıka bakın kim çıktı!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bu hafta Pınar Coşkun Özen yarışıyor. 21-25 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi olan Pınar Hanım meğer o ismin eşiymiş!
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacıları arasında öyle bir isim var ki duyan şoke oldu. İşte detaylar...
Özellikle Pınar Hanım (Pınar Coşkun Özen) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar Hanım kimdir? 25 Kasım Yemekteyiz 'Pınar Coşkun Özen' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Erdem Bey
2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım
3. gün yarışmacısı : Funda Hanım
4. gün yarışmacısı : Osman Bey
5. gün yarışmacısı : Pınar Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PINAR COŞKUN ÖZEN KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Pınar Hanım (Pınar Coşkun Özen) oldu.