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Haberler Magazin Acun Ilıcalı dört bir yanı kuşatsa da Masterchef'ten elenecek yine isim ifşalandı pes! Kimse gideceğine inanmıyordu ama...

Acun Ilıcalı dört bir yanı kuşatsa da Masterchef'ten elenecek yine isim ifşalandı pes! Kimse gideceğine inanmıyordu ama...

Daha önceki sezonlara göre zayıf kalsa da Masterchef'in 2022 sezonu epey hareketli geçiyor. Yarışmanın favorilerinin elendiği Masterchef'in daha önceki sezonlarında elenecek isimlerin ifşa olduğunu hepimiz biliyoruz. Acun Ilıcalı ve TV 8 ekibi her ne kadar önlemler alsa da bu ifşaların önüne geçemiyor. Yine, yeni, yeniden Masterchef'ten elenecek ismin ifşa olduğu iddia edildi. Ve o isim herkesi de şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

25.11.2022 09:28 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:29
Acun Ilıcalı dört bir yanı kuşatsa da Masterchef’ten elenecek yine isim ifşalandı pes! Kimse gideceğine inanmıyordu ama...

Masterchef'te atık yavaş yavaş sona doğru yola çıkıldı.

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Acun Ilıcalı dört bir yanı kuşatsa da Masterchef’ten elenecek yine isim ifşalandı pes! Kimse gideceğine inanmıyordu ama...

Bu sezon her ne kadar daha önceki sezonlar kadar keyif vermese de yarışmanın tutkunları her geçen hafta kimin şampiyon olacağı konusunda biraz daha meraklanıyor.

Acun Ilıcalı dört bir yanı kuşatsa da Masterchef’ten elenecek yine isim ifşalandı pes! Kimse gideceğine inanmıyordu ama...

Daha önce ifşalardan dili yanan ve TV 8 içerisinde operasyon yapan Acun Ilıcalı ve ekibi bir dönem bu ifşalarında önüne geçmişti.

Acun Ilıcalı dört bir yanı kuşatsa da Masterchef’ten elenecek yine isim ifşalandı pes! Kimse gideceğine inanmıyordu ama...

Ancak gelin görün ki bu ifşaların ardı arkası yine kesilmedi.

Acun Ilıcalı dört bir yanı kuşatsa da Masterchef’ten elenecek yine isim ifşalandı pes! Kimse gideceğine inanmıyordu ama...

Bu kez de bu hafta Masterhcef'ten kimin eleneceğinin ifşa olduğu iddia edildi.

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