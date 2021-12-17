Ece Ronay 'tacize uğradım' deyip tüm mesajları ifşa etmişti... Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalye ile adliyede ifadede!
Ece Ronay 'tacize uğradım' deyip tüm mesajları ifşa etmişti... Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalye ile adliyede ifadede! Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ece Ronay,ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek soruşturma kapsamında ifade verdi. Adliyede tekerlekli sandalye ile görülen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
Ece Ronay 'tacize uğradım' deyip tüm mesajları ifşa etmişti... Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalye ile adliyede ifade verdi.
64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları ifşalayan Ronay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.
Ece Ronay dilekçesinde "7-8 yıl önce alkollüyken bilinçsiz bir şekilde yayınladığım videolardan pişmanlık duyuyorum. Mehmet Ali Erbil de bu videolar üzerinden beni tehdit etmişti" dedi.
NELER YAŞANDI?
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtları ve mesaj görüntüleri yayınlamıştı. Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken konuya Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil oldu.