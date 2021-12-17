Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran itirafı gündeme bomba gibi düştü! Sadettin 'yorucuydu' dedi Hülya bakın ne yanıt verdi
Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran itirafı gündeme bomba gibi düştü! Evlenecekleri düşünülürken 2010 yılında ilişkilerini noktalayan Hülya - Sadettin çifti yeniden gündemde. Saran'ın hayatını kaleme aldığı kitabı bir ay önce çıktı. İş insanı Sadettin Saran'ın ilişkileri ve evliliklerine dair yazdığı "Bazı ilişkilerim günlerce magazin basınını meşgul etti, bazısı duyulmadı bile. Bana özel kalsın isterdim. Duygularımı, yorumlar altında yaşamak yorucuydu" satırları, pişmanlık olarak değerlendirildi. Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar, eski sevgilisine bakın nasıl yanıt verdi.
17.12.2021 15:59
- Son Güncelleme: 17.12.2021 16:04
Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran itirafı gündeme bomba gibi düştü! Sadettin 'yorucuydu' dedi Hülya bakın ne yanıt verdi...
Gözler 2010'da ayrıldığı Hülya Avşar'a çevrildi. Posta'nın haberine göre; önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Hülya, eski aşkına "Ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim" karşılığını verdi.