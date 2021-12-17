Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran itirafı gündeme bomba gibi düştü! Sadettin 'yorucuydu' dedi Hülya bakın ne yanıt verdi...

İlişkileri ve evliliklerine dair yazdığı "Bazı ilişkilerim günlerce magazin basınını meşgul etti, bazısı duyulmadı bile. Bana özel kalsın isterdim. Duygularımı, yorumlar altında yaşamak yorucuydu" satırları, pişmanlık olarak değerlendirildi.