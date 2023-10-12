Yasemin Özilhan evindeki spor salonundan paylaştı görenlere parmak ısırttı! Paylaşımında öyle bir detay var ki...

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Aşk Oyunu dizisinde Ekin karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Doktorlar'daki Ela rolüyle yakaladı. Koçum Benim, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda da rol alan Özilhan, evlendikten sonra ekranlara veda etti. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren oyuncunun bu evlilikten iki kız evladı oldu.