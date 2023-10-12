Yasemin Özilhan evindeki spor salonundan paylaştı görenlere parmak ısırttı! Paylaşımında öyle bir detay var ki...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. Bu evlilikten iki kızı olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı dolgularla gündeme gelen Özilhan, evindeki spor salonundan yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.
Aşk Oyunu dizisinde Ekin karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Doktorlar'daki Ela rolüyle yakaladı. Koçum Benim, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda da rol alan Özilhan, evlendikten sonra ekranlara veda etti. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren oyuncunun bu evlilikten iki kız evladı oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Özilhan, Instagram paylaşımlarıyla da bolca magazin manşetlerini süslüyor.
Yüzü olduğu bir markanın davetinde boy gösteren Özilhan görenleri şaşkına çevirmişti geçtiğimiz günlerde.