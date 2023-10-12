Masterchef Azize'nin "Fazla bir şey yok" dediği estetikleri fena! Son haliyle şoke eden Azize Polat'ın eski haliyle arasında dağlar kadar fark var

Herhangi bir mutfak tecrübesi olmadan harikalar yaratan Masterchef yarışmacısı Azize Polat, Masterchef All-Star'da da adından bolca söz ettiriyor. Zaman zaman sivri sözleriyle de dikkatleri üzerine çeken Azize Polat'taki değişim, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Epey kilo vermesinin yanı sıra, yüzündeki büyük değişim sosyal medyada çok konuşulan Polat kendisini "Fazla bir şey yok" diyerek savunmuştu.
Masterchef Türkiye yarışmasının 2021 sezonunda yer alan, Masterchef 2023 All-Star kadrosuna da yedeklerden dahil olan Azize Polat'ın değişimi çok konuşuluyor.
Daha önce Polat kendisini "Yüzünde fazla bir şey yok" diyerek savunmuştu. Sonrasında sözüne şöyle devam etmişti:
"Şef vallahi fazla bir şey yok ya. Ben bu insanları anlamadım. Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda"