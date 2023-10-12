Masterchef Azize'nin "Fazla bir şey yok" dediği estetikleri fena! Son haliyle şoke eden Azize Polat'ın eski haliyle arasında dağlar kadar fark var

"Şef vallahi fazla bir şey yok ya. Ben bu insanları anlamadım. Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda"