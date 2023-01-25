Önce iddia sonra itiraf! Müge Anlı ’’Ayak fetişli bir aşk’’ dedi, bir garip dolandırıcılık hikayesi! 35 bin Euro meselesi yılan hikayesine dönüştü

Müge Anlı'ya katılarak dolandırıldığını söyleyen Renginar'ın hikayesi ünlü sunucu dahil herkesi şoke etti. 30 yıllık evliliğini bitirerek sosyal medyada tanıştığı erkek için Bulgaristan'dan kalkıp Antalya'ya giden Renginar aradığı mutluluğu bulamayınca Müge Anlı ile Tatlı Sert programının kapısını çaldı. Mehmet Sait'in kendisini 35 Bin Euro dolandırdığını iddia eden Renginar, Mehmet'in "Senin ayakkabından su içerim, sen benim başımın tacısın" dediğini söyleyerek kendisini kandırdığını öne sürdü.