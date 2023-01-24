80 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son haline bakın! Artık bambaşka biri! Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal’ı baştan çıkarmaya çalışıyordu...
Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrolünde Kemal Sunal'de Kemal Sunal'ın yer aldığı 1976 yapımı Kapıcılar Kralı, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Kapıcılar Kralı'nın kızıl güzeli Sevda Ferdağ'ın son hali de merak konusu oldu. Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki Ferdağ'ın son halini görenler ise tanımakta zorlandı. İşte 80 yaşındaki Sevda Ferdağ'ın son hali...
24.01.2023 23:28 - Son Güncelleme: 24.01.2023 23:28
Yeşilçam güzellerinden Sevda Ferdağ, Kapıcılar Kralı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Bunun üzerine gerçek adı Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki Ferdağ'ın son halini görenler ise tanımakta zorlandı.