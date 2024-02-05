Ömer’in İzzet’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi Seksenler’in yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncuymuş...

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Reşat'ın kardeşi İzzet rolünü canlandıran Ali Düşenkalkar, hakkındaki bir gerçekle şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun, Seksenler dizisinin yıldız ismiyle kardeş olduğu ortaya çıktı. Bakın Ali Düşenkalkar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi kimmiş...
Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Barış Falay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ömer dizisine Reşat'ın kardeşi İzzet rolüyle dahil olan Ali Düşenkalkar hakkında bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
Gönül Dağı, Hanımın Çiftliği, Aşk ve Mavi, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan Ali Düşenkalkar'ın Seksenler'in usta ismiyle kardeş olduğu ortaya çıktı.
Düşenkalkar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken "Abi-kardeş olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.