Ömer’in İzzet’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi Seksenler’in yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncuymuş...

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Reşat'ın kardeşi İzzet rolünü canlandıran Ali Düşenkalkar, hakkındaki bir gerçekle şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun, Seksenler dizisinin yıldız ismiyle kardeş olduğu ortaya çıktı. Bakın Ali Düşenkalkar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi kimmiş...