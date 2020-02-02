Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Yeşilçam'ın Ömercik'inden geriye kalanlar...

4 yaşında kamera karşısına geçen oyuncu, 60'lı ve 70'li yıllarda 40'a yakın filmde oynadı. Teyze kızı Ayşecik'le birlikte oynadığı 'Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses', 'Ayşecik'le Ömercik', 'Hayat Sevince Güzel' gibi yapımlarla Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızları arasına katıldı. Dönmez, 17 yaşında tornavidanın saplanması sonucu sol gözünü kaybetmişti.

