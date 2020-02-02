Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Yeşilçam'ın Ömercik'inden geriye kalanlar...
Ömercik filmleriyle tanınan Yeşilçam'ın usta ismi Ömer Dönmez hayatını kaybetti. Acı haberi Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Ömer Dönmez için cenaze töreni düzenlendi. Ömer Dönmez'in sevenleri ünlü sanatçıyı gözyaşlarıyla uğurlandı.
02.02.2020 14:36
- Son Güncelleme: 02.02.2020 14:36
4 yaşında kamera karşısına geçen oyuncu, 60'lı ve 70'li yıllarda 40'a yakın filmde oynadı. Teyze kızı Ayşecik'le birlikte oynadığı 'Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses', 'Ayşecik'le Ömercik', 'Hayat Sevince Güzel' gibi yapımlarla Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızları arasına katıldı. Dönmez, 17 yaşında tornavidanın saplanması sonucu sol gözünü kaybetmişti.
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