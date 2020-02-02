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Cemiyetin tanınmış ismi ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun eski eşi şoke etti! İşte o ünlü...

Birkan Sokullu Eda Gürkaynak ile aşk yaşadığını itiraf etti. Altı aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem - Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan oyuncu, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni Eda'nın ABD'de yaşıyor olmasıydı. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz" dedi. Cemiyet hayatının tanınmış ismi Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun daha önce bir evlilik yaptığını öğrenenler şoke oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk sonrası Sokullu hayranları genç oyuncunun özel hayatını mercek altına aldı. 34 yaşındaki Birkan Sokullu'nun eski eşinin son dönemin çok konuşulan ünlü oyuncu olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.

02.02.2020 14:14 - Son Güncelleme: 02.02.2020 14:14
Cemiyetin tanınmış ismi ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun eski eşi şoke etti! İşte o ünlü...

Oyuncu Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Meriç Aral ile önceki akşam Arnavutköy'deydi. Kavanoz adlı mekanda 6 saat kalan ve gece 03:00'te evinin yolunu tutan Sokullu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Altı aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan oyuncu, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni Eda'nın ABD'de yaşıyor olmasıydı. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz" dedi.

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Cemiyetin tanınmış ismi ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun eski eşi şoke etti! İşte o ünlü...

Sokullu, muhabirlerin, "Ailesi ile tanıştınız mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Ailesiyle tanıştım. Güzel bir ilişkimiz var. Her şey yolunda gidiyor. Yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Birkan Sokullu'nun eski eşini öğrenenler şoke oldu.

Cemiyetin tanınmış ismi ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun eski eşi şoke etti! İşte o ünlü...

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