Cemiyetin tanınmış ismi ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun eski eşi şoke etti! İşte o ünlü...

Birkan Sokullu Eda Gürkaynak ile aşk yaşadığını itiraf etti. Altı aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem - Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan oyuncu, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni Eda'nın ABD'de yaşıyor olmasıydı. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz" dedi. Cemiyet hayatının tanınmış ismi Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun daha önce bir evlilik yaptığını öğrenenler şoke oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk sonrası Sokullu hayranları genç oyuncunun özel hayatını mercek altına aldı. 34 yaşındaki Birkan Sokullu'nun eski eşinin son dönemin çok konuşulan ünlü oyuncu olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.

02.02.2020 14:14 - Son Güncelleme: 02.02.2020 14:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





