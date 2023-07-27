Ölümüne şüpheli bakılıyordu! Sinead O'Connor neden öldü! Polisten açıklama....

Nothing Compares 2 U şarkısıyla adını milyonlara duyuran ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, dün hayatını kaybetti. İrlandalı sanatçı O'Connor, 19 Ekim 2018 tarihinde sosyal medya hesabından Müslüman olduğunu ve adını 'Şüheda Davitt' olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Rock, folk, alternative ve pop türlerinde seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi elde eden dünyaca ünlü yıldız, 10 Ocak 2022 tarihinde 17 yaşında intihar eden oğlunun acısını da yaşamıştı. Sinead O'Connor'ın ölümü başta müzik camiasını olmak üzere herkesi çok üzdü. Batı basını ünlü şarkıcının ölümü için şüpheli ölüm diye sürekli yaygara yapmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, O'Connor'ın hareketsiz halde bulunduğuna ilişkin ihbar aldıkları belirtildi. Olayı inceleyen savcı tarafından detayların paylaşılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 56 yaşındaki İrlandalı şarkıcının ölümünün şüpheli vaka olarak ele alınmayacağı, ölümünün şüpheli görülmediği bildirildi. Peki, Sinead O'Connor kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar....