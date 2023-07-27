Ölümüne şüpheli bakılıyordu! Sinead O'Connor neden öldü! Polisten açıklama....

Nothing Compares 2 U şarkısıyla adını milyonlara duyuran ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, dün hayatını kaybetti. İrlandalı sanatçı O'Connor, 19 Ekim 2018 tarihinde sosyal medya hesabından Müslüman olduğunu ve adını 'Şüheda Davitt' olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Rock, folk, alternative ve pop türlerinde seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi elde eden dünyaca ünlü yıldız, 10 Ocak 2022 tarihinde 17 yaşında intihar eden oğlunun acısını da yaşamıştı. Sinead O'Connor'ın ölümü başta müzik camiasını olmak üzere herkesi çok üzdü. Batı basını ünlü şarkıcının ölümü için şüpheli ölüm diye sürekli yaygara yapmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, O'Connor'ın hareketsiz halde bulunduğuna ilişkin ihbar aldıkları belirtildi. Olayı inceleyen savcı tarafından detayların paylaşılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 56 yaşındaki İrlandalı şarkıcının ölümünün şüpheli vaka olarak ele alınmayacağı, ölümünün şüpheli görülmediği bildirildi. Peki, Sinead O'Connor kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar....
Sinead O'Connor'ın ruh sağlığı ile ilgili olarak yaşadığı sorunların ardından yaşamını kaybettiği belirtildi. Sineod O'Connor'ın ölümü müzik dünyasını adeta sarstı.
Yakınlarının belirttiğine göre dört çocuk annesi olan şarkıcı, 17 yaşındaki oğlu Shane'in kendi canına kıymasından sonra bir türlü toparlanamadı. O'Connor, son Twitter paylaşımında da bu yönde bir mesaja yer vermişti.
Ünlü şarkıcı, tedavi gördüğü hastaneden kaçan, polisin yaptığı arama sonucunda cansız bedeni bulunan olun Shane'in bir fotoğrafına yer verdiği o paylaşımında " O zamandan beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkıydı, ruhumun ışığıydı" yazmıştı.