93 yaşında vefat eden Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı! O sözler dikkat çekti: 'Yardım edin' diye yalvardım hiçbir ünlü geri dönmedi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda (93) önceki gün vefat etti. Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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Dedesinin vefatının ardından duygularını dile getiren Emre Gruda şunları söyledi:

"İlginç bir an yaşıyorum. Burada benim için bir baş hoca yatıyor, sanat adına kendi adıma pek çok şey öğrendim. Bana duygularımı kontrol etmeyi öğretmişti, o yüzden şu an ağlamıyorum. Ben onu seviyorum, hepinizin sevdiğine eminim... Türk halkının başı sağ olsun."