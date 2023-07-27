93 yaşında vefat eden Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı! O sözler dikkat çekti: 'Yardım edin' diye yalvardım hiçbir ünlü geri dönmedi

Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, için bugün Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan Gruda'nın ardından dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Tuna Arman, "Mart ayında kan aramak için herkese yalvardım, hiçbir ünlü geri dönmedi" diyerek sanat camiasına sitem etti. İşte detaylar...
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda (93) önceki gün vefat etti. Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Yılmaz Gruda için bugün Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Hürriyet'in haberine göre; Usta oyuncuya veda töreninde salondaki boşluk dikkat çekti.
Dedesinin vefatının ardından duygularını dile getiren Emre Gruda şunları söyledi:
"İlginç bir an yaşıyorum. Burada benim için bir baş hoca yatıyor, sanat adına kendi adıma pek çok şey öğrendim. Bana duygularımı kontrol etmeyi öğretmişti, o yüzden şu an ağlamıyorum. Ben onu seviyorum, hepinizin sevdiğine eminim... Türk halkının başı sağ olsun."