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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Hababam Sınıfı sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan 50.000 TL değerindeki "Hababam Sınıfı" film serisinde rol alan oyunculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?" sorusu geceye damgasını vurdu. Yarışmacı, "Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan" şıklarının yer aldığı soruya doğru cevap verdi. İşte o sorunun doğru yanıtı...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 04:32 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 05:44
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Hababam Sınıfı sorusu! 1

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Hababam Sınıfı sorusu! 2

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hababam Sınıfı" film serisinde rol alan oyunculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?" sorusu geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Hababam Sınıfı sorusu! 3

"Hababam Sınıfı" film serisinde rol alan oyunculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?

A-) Halit Akçatepe

B-) Kemal Sunal

C-) Münir Özkul

D-) Tarık Akan

Doğru Cevap : B şıkkı

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