Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Hababam Sınıfı sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan 50.000 TL değerindeki "Hababam Sınıfı" film serisinde rol alan oyunculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?" sorusu geceye damgasını vurdu. Yarışmacı, "Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan" şıklarının yer aldığı soruya doğru cevap verdi. İşte o sorunun doğru yanıtı...