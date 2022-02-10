Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses’in oğlunun sağlık durumunda flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu ilk yorum Alişan’dan!

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Tatlı, şu ifadeleri kullandı: "Ve yine, yeni, yeniden hayata merhaba... Elhamdülillah beklediğimiz patoloji sonuçlarım temiz çıktı. Hastalığımın ilk gününden, bugüne kadar dualarımla, dualarınızla yüce Yaradan'a sığındım, Aminler ile şifayı da, selameti de O'ndan istedim. Bir kere daha anladım ki; en bahtsız insan şükürsüz ve duasız insanmış. Tedavim ve kontrollerim bir müddet daha devam edecek. Siz gönlü güzel büyüklerime, kardeşlerime ve tanıdığım, tanımadığım tüm sevenlerime tekrar teşekkür ederim, var olun... Allah'a emanet olun. Saygılar..."