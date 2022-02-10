Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses’in oğlunun sağlık durumunda flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu ilk yorum Alişan’dan!
Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Hanım ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlı, geçen haftalarda beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Önemli bir sağlık problemi yaşayan Tatlı'yı hastanede ziyaret eden isimlerden biri kardeşi İdo Tatlıses olurken annesi Adalet Sara'nın yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Ahmet Tatlı'nın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada son sağlık durumu paylaşan Tatlı'ya ilk yorum ise türkücü Alişan'dan geldi. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ahmet Sara, geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.
Geçen haftalarda tümör nedeniyle özel bir hastanede beyin ameliyatı olan Tatlı, operasyon sonrası biyopsi sonucu beklediğini şu sözlerle duyurmuştu: "Aylardır süren ve bitmek bilmeyen baş ağrım ile seyreden görme problemimin ardından yapılan tetkikler sonucu beyin tümörü sebebiyle ve doktorlarımızın kararıyla geçen hafta riskli bir ameliyat geçirdim. Önce Allah'ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde 6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de, biyopsiye gönderildi. Şimdi sonucu bekliyor hem ameliyat sonrası hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum"
"OĞLUM RİSKLİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"
Adalat Sara ise sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı: "Malumunuz üzere oğlum Ahmet riskli bir beyin ameliyatı geçirdi. Tedavisi devam etmekte. Bu zorlu süreçte tüm gayretleri ile yanımızda olan doktorlara, hastane çalışanlarına, bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan dua eden, adına sadakalar veren, şükür kurbanları kestiren, uzaktan ve yakından yanımızda olan akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, talebelerimize, DM'den SMS'den yorumdan dua eden telefonla arayan tüm kardeşlerimize ilgi ve akalarından dolayı teşekkür ederim"
PATOLOJİ SONUCU BELLİ OLDU
Ahmet Tatlı son sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi. Ameliyat sonrası patoloji sonucu temiz çıkan Tatlı, güzel haberi Instagram hesabından duyurdu.
Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Tatlı, şu ifadeleri kullandı: "Ve yine, yeni, yeniden hayata merhaba... Elhamdülillah beklediğimiz patoloji sonuçlarım temiz çıktı. Hastalığımın ilk gününden, bugüne kadar dualarımla, dualarınızla yüce Yaradan'a sığındım, Aminler ile şifayı da, selameti de O'ndan istedim. Bir kere daha anladım ki; en bahtsız insan şükürsüz ve duasız insanmış. Tedavim ve kontrollerim bir müddet daha devam edecek. Siz gönlü güzel büyüklerime, kardeşlerime ve tanıdığım, tanımadığım tüm sevenlerime tekrar teşekkür ederim, var olun... Allah'a emanet olun. Saygılar..."