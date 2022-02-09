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Haberler Magazin Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş’in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş’in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Aras karakterini canlandıran Berkay Ateş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle Berkay Ateş'in kız arkadaşını merak ederek "Berkay Ateş'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. 34 yaşındaki oyuncunun kendisi gibi ünlü olan sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Berkay Ateş'in gözünden sakındığı sevgilisi kimmiş...

09.02.2022 23:48 - Son Güncelleme: 09.02.2022 23:48
Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…

Çukur ve Alev Alev dizilerinde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Berkay Ateş, son olarak Sadakatsiz'le izleyici karşısına çıktı.

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Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…

Aras karakteriyle televizyon izleyicisiyle buluşan Ateş'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…

İnternet kullanıcıları, özellikle Berkay Ateş'in kız arkadaşını merak ederek "Berkay Ateş'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…

34 yaşındaki oyuncunun kendisi gibi ünlü olan sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…

İşte başta Berkay Ateş olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

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