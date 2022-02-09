Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş’in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…
Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Aras karakterini canlandıran Berkay Ateş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle Berkay Ateş'in kız arkadaşını merak ederek "Berkay Ateş'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. 34 yaşındaki oyuncunun kendisi gibi ünlü olan sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Berkay Ateş'in gözünden sakındığı sevgilisi kimmiş...
09.02.2022 23:48
- Son Güncelleme: 09.02.2022 23:48
Çukur ve Alev Alev dizilerinde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Berkay Ateş, son olarak Sadakatsiz'le izleyici karşısına çıktı.
İnternet kullanıcıları, özellikle Berkay Ateş'in kız arkadaşını merak ederek "Berkay Ateş'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı.