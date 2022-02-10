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Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu! Furkan Kızılay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Survivor Nisa Bölükbaşı’yla meğer...

Başrollerini Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın üstlendiği Çocuklar Duymasın'ında Havuç lakaplı Emre karakterini canlandıran Furkan Kızılay, Survivor 2022 All Star'a veda etmesi üzerine gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı da Kızılay'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Aslen Mardinli olan ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. En çok "Furkan Kızılay kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratılırken Kızılay'ın yaşıyla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı'yla arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Furkan Kızılay kaç yaşındaymış...

10.02.2022 01:15 - Son Güncelleme: 10.02.2022 01:15
Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu! Furkan Kızılay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Survivor Nisa Bölükbaşı’yla meğer...

Henüz çocuk yaşlarda Çocuklar Duymasın dizisinde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Furkan Kızılay, Survivor 2022 All Star'a veda etmesi üzerine gündeme geldi.

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Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu! Furkan Kızılay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Survivor Nisa Bölükbaşı’yla meğer...

Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Kızılay hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Furkan Kızılay kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu! Furkan Kızılay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Survivor Nisa Bölükbaşı’yla meğer...

Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Nisa Bölükbaşı'yla arasındaki fark dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu! Furkan Kızılay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Survivor Nisa Bölükbaşı’yla meğer...

İşte başta Furkan Kızılay olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’uydu! Furkan Kızılay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Survivor Nisa Bölükbaşı’yla meğer...

Kerem Bürsin - 4 Haziran 1987

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