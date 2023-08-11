Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama! Cipiyle TIR'ın altına girmişti! Araçta sıkışan Tan...

Dün sabah saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçiren Tan Taşçı, İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza görüntüleri yürekleri ağza getirirken ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. İşte o açıklama...