SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama! Cipiyle TIR'ın altına girmişti! Araçta sıkışan Tan...

Dün sabah saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçiren Tan Taşçı, İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza görüntüleri yürekleri ağza getirirken ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. İşte o açıklama...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 10:41 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 10:41
Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama! Cipiyle TIR’ın altına girmişti! Araçta sıkışan Tan... 1

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan dün sabah saatlerinde kötü haber gelmişti. Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda vereceği konser için seyir halinde olan Tan Taşçı'nın içinde bulunduğu cip, Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpmıştı. Korkutan kaza magazin gündemine son dakika olarak düştü.

Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama! Cipiyle TIR’ın altına girmişti! Araçta sıkışan Tan... 2

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesinde, Burdur-Antalya karayolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Ölümden dönen Tan Taşçı’dan ilk açıklama! Cipiyle TIR’ın altına girmişti! Araçta sıkışan Tan... 3

Burdur'dan Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

SON DAKİKA