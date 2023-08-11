Nazlı Sabancı'nın akıllara zarar ultra lüks evi sosyal medyanın dilinde! Boğaz manzaralı evin her bir ayrıntısı servet değerinde

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Nazlı Sabancı'nın sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. Doğuma günler kala karnı burnunda paylaşımlar yapan Nazlı Sabancı bu kez Anadolu Yakası'nda yaşadığı yalıdan yaptığı paylaşımla konuşuldu. Sabancı çiftinin yaşadığı yalının her bir detayı servet niteliğinde.