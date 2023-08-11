SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Nazlı Sabancı'nın akıllara zarar ultra lüks evi sosyal medyanın dilinde! Boğaz manzaralı evin her bir ayrıntısı servet değerinde

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Nazlı Sabancı'nın sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. Doğuma günler kala karnı burnunda paylaşımlar yapan Nazlı Sabancı bu kez Anadolu Yakası'nda yaşadığı yalıdan yaptığı paylaşımla konuşuldu. Sabancı çiftinin yaşadığı yalının her bir detayı servet niteliğinde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 11:06 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 12:04
Nazlı Sabancı’nın akıllara zarar ultra lüks evi sosyal medyanın dilinde! Boğaz manzaralı evin her bir ayrıntısı servet değerinde 1

2021 yılının Ekim ayında Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçen haftalarda müjdeli haber gelmişti.

Nazlı Sabancı’nın akıllara zarar ultra lüks evi sosyal medyanın dilinde! Boğaz manzaralı evin her bir ayrıntısı servet değerinde 2

Sosyetik ismin, ilk bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.

Nazlı Sabancı’nın akıllara zarar ultra lüks evi sosyal medyanın dilinde! Boğaz manzaralı evin her bir ayrıntısı servet değerinde 3

Ancak o paylaşımda dikkat çeken bambaşka bir detay vardı.

SON DAKİKA