Burcu Özberk'e "Ağır torpilli" dedi Burcu dayanamadı cevap verdi "Klavye delikanlılığı yapma edepli ol" Ortalık karıştı

Burcu Özberk bu kez cesur pozlarıyla değil girdiği polemikle gündemde... Rol aldığı dizilerde hayal kırıklığına uğrayan ancak Instagram paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan 33 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk kendisine yapılan "Ağır torpilli ya da ballı yorumunu" görünce dayanamadı. Özberk'in verdiği cevap çok konuşuldu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Burcu Özberk bu kez girdiği bir polemikle gündemde.
Dizileri devamlı reytinglere kurban giden Burcu Özberk'i, şarkı yazarı Günay Çoban diline doladı.
Reytingleri tutmayan dizilerde boy gösteren Özberk'e farklı imalarda bulunan Çoban "Fan linci çekemeyeceğim, o yüzden isim vermeden yazıyorum. Hanımefendinin birkaç ay önceki dizisi tutmadı. Hemen yeni bir diziye geçti, reytingler çakılınca o da kalkıyormuş. Dijitale film çekti o da tutmadı. Hiçbir işi tutmuyor ama her iş ilk buna gidiyormuş. Nasıl oluyor da oluyor? Kendisi ya ağır torpilli ya da günümüzün moda tabiriyle 'yıldız haritası inanılmaz' olduğu için fena ballı" yorumunda bulundu.