Burcu Özberk'e "Ağır torpilli" dedi Burcu dayanamadı cevap verdi "Klavye delikanlılığı yapma edepli ol" Ortalık karıştı

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Reytingleri tutmayan dizilerde boy gösteren Özberk'e farklı imalarda bulunan Çoban "Fan linci çekemeyeceğim, o yüzden isim vermeden yazıyorum. Hanımefendinin birkaç ay önceki dizisi tutmadı. Hemen yeni bir diziye geçti, reytingler çakılınca o da kalkıyormuş. Dijitale film çekti o da tutmadı. Hiçbir işi tutmuyor ama her iş ilk buna gidiyormuş. Nasıl oluyor da oluyor? Kendisi ya ağır torpilli ya da günümüzün moda tabiriyle 'yıldız haritası inanılmaz' olduğu için fena ballı" yorumunda bulundu.