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Ölümden dönen Ahu Tuğba cephesinde yeni gelişme! Hayranlarını endişelendirdi! İşte Yeşilçam yıldızının son sağlık durumu...

Amerika'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen 68 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, ağır yaralanmıştı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ölümden dönen Yeşilçam yıldızının sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. İşte Ahu Tuğba'nın son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 09:39 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 09:52
Ölümden dönen Ahu Tuğba cephesinde yeni gelişme! Hayranlarını endişelendirdi! İşte Yeşilçam yıldızının son sağlık durumu... 1

68 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, 3 hafta önce Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.

Ölümden dönen Ahu Tuğba cephesinde yeni gelişme! Hayranlarını endişelendirdi! İşte Yeşilçam yıldızının son sağlık durumu... 2

KABURGALARI KIRILDI
Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Ölümden dönen Ahu Tuğba cephesinde yeni gelişme! Hayranlarını endişelendirdi! İşte Yeşilçam yıldızının son sağlık durumu... 3

TABURCU OLDU
Günlerdir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta oyuncu sonunda taburcu oldu. Magazinsortie'de yer alan habere göre; Ahu Tuğba bir süre evinde tedavi görecek.

Ahu Tuğba, 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacak.

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