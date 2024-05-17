Ölümden dönen Ahu Tuğba cephesinde yeni gelişme! Hayranlarını endişelendirdi! İşte Yeşilçam yıldızının son sağlık durumu...

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TABURCU OLDU

Günlerdir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta oyuncu sonunda taburcu oldu. Magazinsortie'de yer alan habere göre; Ahu Tuğba bir süre evinde tedavi görecek.

Ahu Tuğba, 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacak.