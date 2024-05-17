Ölümden dönen Ahu Tuğba cephesinde yeni gelişme! Hayranlarını endişelendirdi! İşte Yeşilçam yıldızının son sağlık durumu...

Amerika'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen 68 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, ağır yaralanmıştı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ölümden dönen Yeşilçam yıldızının sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. İşte Ahu Tuğba'nın son sağlık durumu...
68 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, 3 hafta önce Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.
KABURGALARI KIRILDI
Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.