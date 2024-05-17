Güllerin Savaşı, Hizmetçiler, Evlilik Hakkında Her Şey, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda rol alan Yiğit Kirazcı'nın hayatı merak edildi. Şimdilerde Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yiğit Kirazcı'nın bir dönem Yargı dizisinin yıldızıyla büyük aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte Yiğit Kirazcı'nın eski aşkı...
Güllerin Savaşı, Hizmetçiler, Evlilik Hakkında Her Şey, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda rol alan Yiğit Kirazcı'nın hayatı merak edildi.
Peki Yiğit Kirazcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yiğit Kirazcı hangi dizilerde oynadı? İşte tüm detaylar...
YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?
Yiğit Kirazcı, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur.