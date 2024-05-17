Yiğit Kirazcı’nın eski aşkı Yargı’nın yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Ceren Karakoç’un partneri...

Güllerin Savaşı, Hizmetçiler, Evlilik Hakkında Her Şey, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda rol alan Yiğit Kirazcı'nın hayatı merak edildi. Şimdilerde Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yiğit Kirazcı'nın bir dönem Yargı dizisinin yıldızıyla büyük aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte Yiğit Kirazcı'nın eski aşkı...