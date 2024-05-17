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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz hakkında bomba iddia! Aşk yeniden alevlendi! Gözler Mert Demir’e çevrildi

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, geçen günlerde Mert Demir ile yaşadığı aşkın reklam olduğu yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Sarıkaya, şimdi ise 2020'de yollarını ayırdığı eski sevgilisi Cem Yılmaz ile gündeme geldi. Cem Yılma zile Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan bir iddia ağızları açık bırakırken gözler Mert Demir'e çevrildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 09:06 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 09:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz hakkında bomba iddia! Aşk yeniden alevlendi! Gözler Mert Demir’e çevrildi 1

Mert Demir ile yaşadığı aşkın reklam olduğu yönündeki iddialarla magazin gündeminde uzun bir süre yer alan Serenay Sarıkaya, şimdi ise eski sevgilisi Cem Yılmaz'la adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz hakkında bomba iddia! Aşk yeniden alevlendi! Gözler Mert Demir’e çevrildi 2

2020'de yollarını ayıran Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın ilişkilerine bir şansa daha verdikleri öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz hakkında bomba iddia! Aşk yeniden alevlendi! Gözler Mert Demir’e çevrildi 3

Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi: "Serenay Sarıkaya-Mert Demir aşkı, son günlerde magazin gündemini bir hayli meşgul ederken acayip bir dedikodu kulağıma geldi.

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