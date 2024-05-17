Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz hakkında bomba iddia! Aşk yeniden alevlendi! Gözler Mert Demir’e çevrildi

1 Mert Demir ile yaşadığı aşkın reklam olduğu yönündeki iddialarla magazin gündeminde uzun bir süre yer alan Serenay Sarıkaya, şimdi ise eski sevgilisi Cem Yılmaz'la adından söz ettirdi.

2 2020'de yollarını ayıran Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın ilişkilerine bir şansa daha verdikleri öne sürüldü.