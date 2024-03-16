Ölüm aşkın önüne geçemedi! Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygulandıran anı! "O ara kameraya yakalanmışız"

2010 yılında başlayan ilişkilerini 2015'te taçlandıran Yeşilçam'ın sevilen ismi Tolga Savacı ile Nermin Bezmen 2017'de ABD'ye yerleşmişti. Uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Tolga Savacı, herkesin yüreğine ateş düşürmüştü. Ancak ölüm çiftin aşklarının önüne geçemedi. Tarifsiz bir acı yaşayan Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, duygu yüklü bir paylaşıma imza attı.