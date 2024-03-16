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Ölüm aşkın önüne geçemedi! Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygulandıran anı! "O ara kameraya yakalanmışız"

2010 yılında başlayan ilişkilerini 2015'te taçlandıran Yeşilçam'ın sevilen ismi Tolga Savacı ile Nermin Bezmen 2017'de ABD'ye yerleşmişti. Uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Tolga Savacı, herkesin yüreğine ateş düşürmüştü. Ancak ölüm çiftin aşklarının önüne geçemedi. Tarifsiz bir acı yaşayan Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, duygu yüklü bir paylaşıma imza attı.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 23:06 Güncelleme 16 Mart 2024, 23:10
Ölüm aşkın önüne geçemedi! Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran anı! O ara kameraya yakalanmışız 1

1980'lerde mavi gözleriyle dikkatleri üstüne çeken ve Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı birçok film ve dizide başrol oldu.

Ölüm aşkın önüne geçemedi! Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran anı! O ara kameraya yakalanmışız 2

Uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz ay yaşamını yitirmişti.

Ölüm aşkın önüne geçemedi! Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran anı! O ara kameraya yakalanmışız 3

Acı haberi Savacı'nın 2015 yılında Bebek Ayşe Sultan Korusu'nda nikâh masasına oturduğu üçüncü eşi, yazar Nermin Bezmen duyurmuştu.

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