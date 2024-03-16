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Erdal Cindoruk bakın kiminle akraba çıktı! Gönül Dağı'nın Hüseyin'inden ters köşe! Yeğeni de ünlü oyuncu...

Rol aldığı dizilerle tanınan Erdal Cindoruk, Şimdiler de Gönül Dağı dizisinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Melis Sevinç gibi isimlerle ekran karşısına geçti. Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Meğer Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk'un yeğeni de oyuncu çıktı. Hem de Sadakatsiz dizisinin yıldızı... İşte başta Erdal Cindoruk olmak üzere ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 23:41 Güncelleme 16 Mart 2024, 23:51
Erdal Cindoruk bakın kiminle akraba çıktı! Gönül Dağı’nın Hüseyin’inden ters köşe! Yeğeni de ünlü oyuncu... 1

Cennet Mahallesi, Sen Anlat Karadeniz gibi pek çok yapımda yer alan usta oyuncu Erdal Cindoruk, şimdilerde ise 'Gönül Dağı' adlı dizide ağıtçı Hüseyin karakterine hayat veriyor.

Erdal Cindoruk bakın kiminle akraba çıktı! Gönül Dağı’nın Hüseyin’inden ters köşe! Yeğeni de ünlü oyuncu... 2

Berk Atan, Gülsim Ali, Eser Eyüboğlu, Hazal Çağlar gibi isimlerle izleyici karşısına çıkan Erdal Cindoruk hakındaki bir gerçek duyanları hayrete düşürdü.

Erdal Cindoruk bakın kiminle akraba çıktı! Gönül Dağı’nın Hüseyin’inden ters köşe! Yeğeni de ünlü oyuncu... 3

10 Mayıs 1965 Adana doğumlu Cindoruk, özel hayatıyla adeta ters köşe yaptı.

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