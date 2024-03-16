Erdal Cindoruk bakın kiminle akraba çıktı! Gönül Dağı'nın Hüseyin'inden ters köşe! Yeğeni de ünlü oyuncu...

Rol aldığı dizilerle tanınan Erdal Cindoruk, Şimdiler de Gönül Dağı dizisinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Melis Sevinç gibi isimlerle ekran karşısına geçti. Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Meğer Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk'un yeğeni de oyuncu çıktı. Hem de Sadakatsiz dizisinin yıldızı... İşte başta Erdal Cindoruk olmak üzere ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...