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Diva Bülent Ersoy ve Yılmaz Morgül birbirine girdi! "İnsan olarak görmüyorum" demişti! Meğer uzaklaştırma kararı...

Duayen sanatçı Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki açıklamaları ortalığı karıştırmıştı. Zeki Müren'in kendisini kıskandığı için öldüğünü ileri süren Diva Bülent Ersoy'a Yılmaz Morgül ateş püskürmüştü. Morgül, "Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum. Akıl sağlığından şüphe duyuyorum" sözlerini kullanarak sosyal medya hesabından kavganın fitilini ateşlemişti. Olayın ardından Bülent Ersoy, Aile Mahkemesi'ne başvurarak Yılmaz Morgül için uzaklaştırma kararı çıkarılmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkemeden flaş karar geldi...

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 22:26 Güncelleme 16 Mart 2024, 22:48
Diva Bülent Ersoy ve Yılmaz Morgül birbirine girdi! İnsan olarak görmüyorum demişti! Meğer uzaklaştırma kararı... 1

Bülent Ersoy, bir programda Zeki Müren ile ilgili sözleriyle gündem olmuştu.

Diva Bülent Ersoy ve Yılmaz Morgül birbirine girdi! İnsan olarak görmüyorum demişti! Meğer uzaklaştırma kararı... 2

Hiç kimse bilmez bunu diyerek sözlerine başlayan Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürmüştü.

Diva Bülent Ersoy ve Yılmaz Morgül birbirine girdi! İnsan olarak görmüyorum demişti! Meğer uzaklaştırma kararı... 3

Yılmaz Morgül sessizliğini bozarak "Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Devran, sizin kıskançlığınız yüzünden öldü" demişti.

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