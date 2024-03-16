Diva Bülent Ersoy ve Yılmaz Morgül birbirine girdi! "İnsan olarak görmüyorum" demişti! Meğer uzaklaştırma kararı...

Duayen sanatçı Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki açıklamaları ortalığı karıştırmıştı. Zeki Müren'in kendisini kıskandığı için öldüğünü ileri süren Diva Bülent Ersoy'a Yılmaz Morgül ateş püskürmüştü. Morgül, "Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum. Akıl sağlığından şüphe duyuyorum" sözlerini kullanarak sosyal medya hesabından kavganın fitilini ateşlemişti. Olayın ardından Bülent Ersoy, Aile Mahkemesi'ne başvurarak Yılmaz Morgül için uzaklaştırma kararı çıkarılmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkemeden flaş karar geldi...