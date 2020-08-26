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Ölen kızının eski sevgilisine sert çıktı! 'Bu ilişki kızımı öldürdü, o yeni sevgilisiyle tatilde'

İngiltere'de ekrana gelen ve milyonlarca kişinin izlediği Love Island (Aşk Adası) adlı yarışmanın sunuçusu Caroline Flack geçtiğimiz şubat ayında ölü bulunmuştu. Hayatını kaybeden ünlü sunucunun annesi, kızının eski sevgilisinin yeni bir aşka yelken açmasına daha fazla dayanamadı ve sosyal medyadan öfke dolu yorumlar yazdı.

26.08.2020 17:23 - Son Güncelleme: 26.08.2020 17:29
Ölen kızının eski sevgilisine sert çıktı! 'Bu ilişki kızımı öldürdü, o yeni sevgilisiyle tatilde'

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Caroline Flack'in eski sevgilisi Lewis Burton yeni bir aşka yelken açtı. Bu duruma dayanamayan ünlü sunucunun annesi ise, Burton'a sert çıktı ve "Bu ilişki onun hayatını bitirdi" dedi.

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Ölen kızının eski sevgilisine sert çıktı! 'Bu ilişki kızımı öldürdü, o yeni sevgilisiyle tatilde'

AŞK ADASI'NIN SUNUCUSUYDU

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden ünlü sunucunun annesi, kızının eski sevgilisinin yeni bir aşka yelken açmasına daha fazla dayanamadı ve sosyal medyadan öfke dolu yorumlar yazdı. İngiltere'de ekrana gelen ve milyonlarca kişinin izlediği Love Island (Aşk Adası) adlı yarışmanın sunuçusu Caroline Flack geçtiğimiz şubat ayında ölü bulunmuştu.

Ölen kızının eski sevgilisine sert çıktı! 'Bu ilişki kızımı öldürdü, o yeni sevgilisiyle tatilde'

YAKLAŞAN DURUŞMA YÜZÜNDEN DEPRESYONA GİRDİ
Kendi canına kıydığı belirlenen 40 yaşındaki Flack'in eski sevgilisi model Lewis Burton ile karşı karşıya geleceği duruşma yüzünden bunalıma girdiği ve canına kıydığı ileri sürülmüştü.

Ölen kızının eski sevgilisine sert çıktı! 'Bu ilişki kızımı öldürdü, o yeni sevgilisiyle tatilde'

YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLDE
Flack'ın mahkemelik olduğu eski sevgilisi Lewis Burton, bir süredir kız arkadaşı Lottie Tomlinson ile birlikte Ibiza'da tatil yapıyor.

Ölen kızının eski sevgilisine sert çıktı! 'Bu ilişki kızımı öldürdü, o yeni sevgilisiyle tatilde'

ROMANTİK ANLAR
Çift, sık sık kaldıkları lüks otelin plajında ya da havuz başında romantik anlar yaşarken görüntüleniyor.

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