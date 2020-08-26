Ölen kızının eski sevgilisine sert çıktı! 'Bu ilişki kızımı öldürdü, o yeni sevgilisiyle tatilde'
İngiltere'de ekrana gelen ve milyonlarca kişinin izlediği Love Island (Aşk Adası) adlı yarışmanın sunuçusu Caroline Flack geçtiğimiz şubat ayında ölü bulunmuştu. Hayatını kaybeden ünlü sunucunun annesi, kızının eski sevgilisinin yeni bir aşka yelken açmasına daha fazla dayanamadı ve sosyal medyadan öfke dolu yorumlar yazdı.
26.08.2020 17:23
- Son Güncelleme: 26.08.2020 17:29
AŞK ADASI'NIN SUNUCUSUYDU
Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden ünlü sunucunun annesi, kızının eski sevgilisinin yeni bir aşka yelken açmasına daha fazla dayanamadı ve sosyal medyadan öfke dolu yorumlar yazdı. İngiltere'de ekrana gelen ve milyonlarca kişinin izlediği Love Island (Aşk Adası) adlı yarışmanın sunuçusu Caroline Flack geçtiğimiz şubat ayında ölü bulunmuştu.
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