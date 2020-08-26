Aycan Yanaç'la anılan Survivor Burak şimdi de İşte Benim Stilim yarışmacısıyla Bodrum'da! İkiliyi hayranları görüntüledi
Survivor 2020'de gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör, yarışma bittiğinden bu yana tatilde.Geçen hafta Aşkım Burçe Tunay ve Aycan Yanaç ile Alaçatı'da tatil yapan Burak Yurdugör bu hafta da Bodrum'da. Yanında ise İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın var. İkilinin tatilini ortaya çıkaran ise hayranları oldu...
Temmuz ayında verdiği röportajda 'Barış bize geldikten 2 hafta sonra elendim ben.Ona kırgın olduğum tek nokta da şu: 'Senin performansın yükseldi, seni yazmayacağım' demişti ama sonra gitti beni yazdı. Barış sağ gösterip sol vurdu bana' açıklamalarıyla gündem olan Burak Yurdugör, yarışma bittiğinden beri tatilde.
Survivor programı final yapınca yarışmacılar soluğu tatilde aldı. Yaz tatilini Çeşme'de sürdüren Survivor Aycan ilk olarak Sercan Yıldırım'la zaman geçirdi. Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan'ın düğününden sonra Çeşme'ye doğru beraber yola çıkan ikilinin aracında Survivor'un sevilen isimlerinden Yasin Obuz' da yer aldı.
Dostluklarını İstanbul'da pekiştiren Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'a sonrasında ise Aşkım Burçe Tunay katıldı. Hayranlarının her anını büyük dikkatle takip ettiği Aycan Yanaç'tan şaşırtan bir hamle geldi. Aycan ve Aşkım'ın tatilinde Survivor Burak'ın da yer alması sosyal medyada "Aycan ile Burak aşk mı yaşıyor" sorularının gündeme gelmesine neden oldu.