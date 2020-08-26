Aycan Yanaç'la anılan Survivor Burak şimdi de İşte Benim Stilim yarışmacısıyla Bodrum'da! İkiliyi hayranları görüntüledi



Dostluklarını İstanbul'da pekiştiren Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'a sonrasında ise Aşkım Burçe Tunay katıldı. Hayranlarının her anını büyük dikkatle takip ettiği Aycan Yanaç'tan şaşırtan bir hamle geldi. Aycan ve Aşkım'ın tatilinde Survivor Burak'ın da yer alması sosyal medyada "Aycan ile Burak aşk mı yaşıyor" sorularının gündeme gelmesine neden oldu.