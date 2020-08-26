Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Aşk iddialarıyla gündeme geliyorlardı...

Aşk iddialarına geçtiğimiz hafta Kerem Bürsin'den de, "Çok saçma. Bununla alakalı bir şey demem yanlış. Şundan eminim Murat da profesyonel bir sanatçı, dediğim gibi işimizi yapıyoruz. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak gerek." şeklinde yanıt gelmişti.