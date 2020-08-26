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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Aşk iddialarıyla gündeme geliyorlardı...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Aşk iddialarıyla gündeme geliyorlardı...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin son dönemlerde aşk iddiasıyla gündemden düşmüyor. 26 yaşındaki Hande Erçel ile 33 yaşındaki Kerem Bürsin birbirlerine yakıştırılınca, sosyal medya kullanıcıları ikilinin çocukluk fotoğraflarını yan yana getirdi. İşte Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in çocukluk hali...
26.08.2020 17:56
- Son Güncelleme: 26.08.2020 18:06
Önceki gün sete gitmek için aracına binmeye çalışırken kameralarına yakalanan Hande Erçel, hakkındaki aşk iddiaları için "Sete geç kaldım. Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" dedi.
Aşk iddialarına geçtiğimiz hafta Kerem Bürsin'den de, "Çok saçma. Bununla alakalı bir şey demem yanlış. Şundan eminim Murat da profesyonel bir sanatçı, dediğim gibi işimizi yapıyoruz. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak gerek." şeklinde yanıt gelmişti.
Aşk iddiaları sonrasında birbirine yakıştırılan çiftin çocukluk halleri sosyal medya gündeminde yer aldı. İşte Hande ve Kerem başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...