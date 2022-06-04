Ölen eşi Selçuk Tektaş’ı paylaştı ’Haykırıyorum’ dedi Buse Varol ile ’ilgi’ tartışması yaşamıştı! Alişan’ın yengesi Merve Tektaş fena patladı

''Geçen yıl bugün evliliğimizi son kez kutluyacağımızı bilmiyordum ama benim için bugün 14 yıl oldu ve daha nice yıllarımız olucak belki sen çok uzakta olucaksın ama hep bizimle olucaksın yine haykırıyorum beni hiç kırmadığın için ve iyiki sen olduğun için çok teşekkür ederim benim canım Selçuğum ❤️sevgiyi mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş ama acıyı yaşamak çok zormuş mervoşun seni herzaman çok seviyor olucak ve benim içimde yanan ateş hiç sönmiycek ama biz elbet bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmıycak ve ben o günü herzaman umutla bekliycem iyiki iyiki sen iyiki seni çok seviyorum.''