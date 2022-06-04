Meğer aşkları sette başlamış! Yatak odası paylaşımlarına yorum yağdı... Mehmet Aykaç'ın sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!
2015 – 2018 yıllarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Serkan karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Aykaç hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin final yapmasından sonra farklı bir çok projede yer alan genç oyuncu set koşuşturması arasında gönlünü meslektaşına kaptırdı. Meğer Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde tanıştığı Gülper Özdemir ile bir süredir birlikteymiş...
Kırgın Çiçekler adlı dizi ile yıldızı parlayan oyuncu Mehmet Aykaç şimdilerde yaz dizilerinde boy gösteriyor. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı. Meğer Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde birlikte rol alan Gülper Özdemir ile aşk yaşıyormuş! Aykaç'ın sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı! Çifte kumrular sosyal medya hesaplarından birlikte çekindikleri fotoğrafı paylaşıp aşklarını ilan etti. Hayranları da 'Hep çok mutlu olun hakediyorsunuz' şeklinde yorumlarda bulundu. Yorumlardan bazıları da eleştiri niteliğinde oldu. İşte detaylar...
Meleklerin Aşkı, Tutsak ve Bana Sevmeyi Anlat gibi dizilerden tanınan Gülper Özdemir sosyal medya hesabından sevgilisi Mehmet Aykaç ile olan fotoğrafını paylaştı yer yerinden oynadı.
OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI
32 yaşındaki Gülper Özdemir, oyunculuğa nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı:
"Frankfurt'ta öğrenciyken bir yandan garsonluk yapıyordum. O sırada Türk bir ajansın ekibiyle tanıştım. 'Yüzün çok güzel, fotoğraflarını versene' dediler. Ama sonra ne arayan oldu ne de soran. Üç sene geçti, artık New York'a gitmiştim. Bir cast direktörü o ajans üzerinden beni buldu. 'Filinta' isimli dizide başrol teklif ettiler. Tabii sektörü bilmediğim için 'Çekimlere haftada bir gelebilirim' dedim. Şartlarımız uymadı, üniversitemi yarıda bırakamazdım. Okulun bittiği sene Ay Yapım'dan haber geldi ve her şeyimi toplayıp İstanbul'a geldim."