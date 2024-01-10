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Bağırsakları çatlayan Kobra Murat “Ölüm tehlikem var” demişti! Son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı: Biraz dikkat et!

Kobra Murat olarak da bilinen ünlü şarkıcı Murat Divandiler, uçakta geçirdiği ani rahatsızlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. 'Bağırsak çatlaması' yaşadığı ifade edilen ünlü isim, ameliyat öncesi "Ölüm tehlikem var" diyerek sevenlerinden helallik istedi. Ameliyat sonrası taburcu edilen Kobra Murat, Kolpaçino filminin galasında ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının son hali görenleri şaşkına çevirirken takipçileri "Biraz dikkat et" uyarısında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 11:21 Güncelleme 10 Ocak 2024, 11:27
Bağırsakları çatlayan Kobra Murat “Ölüm tehlikem var” demişti! Son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı: Biraz dikkat et! 1

Roman müziğinin tanınan isimlerinden olan Kobra Murat, Belçika dönüşü uçakta ani bir rahatsızlık yaşadı.

Bağırsakları çatlayan Kobra Murat “Ölüm tehlikem var” demişti! Son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı: Biraz dikkat et! 2

Bağırsak çatlaması yaşadığını öğrenen Kobra Murat ölüm riski bulunan bir ameliyata alınacağını ifade ederek sevenlerinden dua istedi.

Bağırsakları çatlayan Kobra Murat “Ölüm tehlikem var” demişti! Son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı: Biraz dikkat et! 3

Zorlu süreci geride bırakan Kobra Murat'tan hayranlarını sevindiren haber geçen gün geldi. Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu.

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