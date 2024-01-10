Bağırsakları çatlayan Kobra Murat “Ölüm tehlikem var” demişti! Son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı: Biraz dikkat et!

Kobra Murat olarak da bilinen ünlü şarkıcı Murat Divandiler, uçakta geçirdiği ani rahatsızlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. 'Bağırsak çatlaması' yaşadığı ifade edilen ünlü isim, ameliyat öncesi "Ölüm tehlikem var" diyerek sevenlerinden helallik istedi. Ameliyat sonrası taburcu edilen Kobra Murat, Kolpaçino filminin galasında ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının son hali görenleri şaşkına çevirirken takipçileri "Biraz dikkat et" uyarısında bulundu.