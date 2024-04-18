Öldü sandığı annesi teyzesi çıktı! Esra Erol'da ve Türkiye'de bir ilk! Anne-oğulun 26 yıllık kavuşması gözyaşlarına boğdu

Türkiye'nin en sevdiği yakından takip ettiği program Esra Erol'da tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan bir olay kayda geçti. 'Evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için stüdyoya geldi. Dünkü programda biyolojik annenin 5 yıl önce vefat ettiği ortaya çıktı. Esra Erol herkesi şoke edecek o haberi verdi. İsim karışıklığı olduğunu, vefat edenin Uğur'un annesi değil teyzesi olduğu, açıklandı. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Uğur Bey, sevinç gözyaşlarına engel olamadı.