Öldü sandığı annesi teyzesi çıktı! Esra Erol'da ve Türkiye'de bir ilk! Anne-oğulun 26 yıllık kavuşması gözyaşlarına boğdu

Türkiye'nin en sevdiği yakından takip ettiği program Esra Erol'da tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan bir olay kayda geçti. 'Evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için stüdyoya geldi. Dünkü programda biyolojik annenin 5 yıl önce vefat ettiği ortaya çıktı. Esra Erol herkesi şoke edecek o haberi verdi. İsim karışıklığı olduğunu, vefat edenin Uğur'un annesi değil teyzesi olduğu, açıklandı. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Uğur Bey, sevinç gözyaşlarına engel olamadı.
ATV'nin yakından takip edilen programı Esra Erol'da bugün yine izleyenleri ekrana kilitledi. Başarılı sunucu Esra Erol'un önderliğinde hafta içi her gün izleyiciyle buluşan programda bugün gözyaşları sel oldu.
Evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için stüdyoya geldi. Dünkü programda biyolojik annenin 5 yıl önce vefat ettiği ortaya çıktı.