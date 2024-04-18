Fenerbahçe'nin 40 numarası Dominik Livakovic 7 senelik evliymiş! İşte 1 çocuk babası Livakovic'in eşi...

Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko ile Olympiakos karşısına çıkan Fenerbahçe'nin 40 numaralı kalecisi Dominik Livakovic kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Konferans Ligi'nde yarı finale çıkmak için Olympiakos karşı verdiği mücadele de Livakovic'in kurtarışlarıyla 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile biten maçın uzatma dakikaları da aynı skorla tamamlandı. Yarı finale çıkan tarafı penaltılar belirledi. Fenerbahçe penaltılar sonucu Konferans Ligi'ne veda etti. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe'nin oyuncularının özel hayatlarda merak konusu oldu. Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı terleten kaleci Livakovic 7 sene önce nikah masasına oturmuş. İşte 1 çocuk babası Livakovic'in ailesi...