Oktay Kaynarca'ya 'nur içinde yat kardeşim' mesajları yağdı ünlü oyuncu da boş durmadı! Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı 18 yıl önce ölmüştü
Oktay Kaynarca'ya 'nur içinde yat kardeşim' mesajları yağdı ünlü oyuncu da boş durmadı! Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı 18 yıl önce ölmüştü... Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca Instagram hesabından "Süleyman Çakırın 18. ölüm yıldönümünde unutmayan unutturmayan sevenlerine başsağlığı, rahmetliye Allahtan rahmet diliyorum." paylaşımı yaptı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Oktay'a yorum üstüne yorum yağdı." 18 yıl önce Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı ve senaryo gereği hayatını kaybeden 'Süleyman Çakır' karakteri sosyal medyada TT oldu.
Oktay Kaynarca'ya 'nur içinde yat kardeşim' mesajları yağdı ünlü oyuncu da boş durmadı! Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı 18 yıl önce ölmüştü...
İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteri ölüm yıldönümünde anıldı.
Twitter'dan gündem olan karaktere hayat veren Oktay Kaynarca'dan da paylaşım gecikmedi.
Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor. Geleneği bozmayan Oktay Kaynarca da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yorum yağmuruna tutuldu.
"RAHMETLİYE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
"Süleyman Çakır'ın 18'inci ölüm yıldönümümde unutmayan, unutturmayan sevenlerine başsağlığı, rahmetliye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Kaynarca'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.