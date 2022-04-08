RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Fatih Ürek ayarı tutturamadı son haliyle dillere pelesenk oldu! Bildiğiniz Fatih Ürek'i unutun! Barbie'nin sevgili Ken'e benzeyince...

Fatih Ürek ayarı tutturamadı son haliyle dillere pelesenk oldu! Bildiğiniz Fatih Ürek'i unutun! Barbie'nin sevgili Ken'e benzeyince...

Sahnelerin en çok sevilen isimlerinin başında geliyor Fatih Ürek. 56 yaşındaki ünlü şarkıcı sahnelerin yanı sıra dizilerde de rol alarak oyunculuk kariyerinde de kendisini geliştirdi ama büyük tutkusu olan sahnelerden asla ve asla vazgeçmedi. Pek çok estetik operasyon da geçirdiği bilinen Fatih Ürek'in bir fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı da yayıldı. Fatih Ürek'in son hali, Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzetildi.

08.04.2022 15:02 - Son Güncelleme: 08.04.2022 15:02
Fatih Ürek ayarı tutturamadı son haliyle dillere pelesenk oldu! Bildiğiniz Fatih Ürek’i unutun! Barbie’nin sevgili Ken’e benzeyince...

Türk pop müzik şarkıcısı ve tiyatrocu Fatih Ürek sosyal medyada ne çok konuşulan isimlerden biri oldu. Nedeni ise akıllara zarar photoshop yeteneği.

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Fatih Ürek ayarı tutturamadı son haliyle dillere pelesenk oldu! Bildiğiniz Fatih Ürek’i unutun! Barbie’nin sevgili Ken’e benzeyince...

Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a katılan Fatih Ürek son haliyle olay oldu. Fatih Ürek Seda Sayan'a özendi filtreyi abarttı. Fatih Ürek'in son halini görenler şoke oldu.

Fatih Ürek ayarı tutturamadı son haliyle dillere pelesenk oldu! Bildiğiniz Fatih Ürek’i unutun! Barbie’nin sevgili Ken’e benzeyince...

Fatih ürek son pozunda Filtre ve fotoşopun dozunu kaçırınca sosyal medyanın diline düştü.

Fatih Ürek ayarı tutturamadı son haliyle dillere pelesenk oldu! Bildiğiniz Fatih Ürek’i unutun! Barbie’nin sevgili Ken’e benzeyince...

Kimi Ürek'e Ken bebeğe benzetti kimi ise eski halinin de eski hali olmadığını söyledi.

Fatih Ürek ayarı tutturamadı son haliyle dillere pelesenk oldu! Bildiğiniz Fatih Ürek’i unutun! Barbie’nin sevgili Ken’e benzeyince...

İşte Fatih Ürek'in son haline yapılan yorumlardan bazıları:

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