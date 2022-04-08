Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Ergin kızına bakın görenler şaştı kaldı! Görenler inanamıyor! Meğer Zafer Ergin...
Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakteriyle efsaneleşen Zafer Ergin herkesin takdirini topluyor. 79 yaşındaki usta oyuncu özel hayatını gözlerde önüne sermeyen isimlerden. Zafer Ergin hakkında hiç bilinmeyen detaylarla karşılaştı.Zafer Ergin'in bir kızı ve kocaman bir torunu olduğunu görenler şaşırdı. İşte başta Arka Sokaklar'ın Rıza Babası olmak üzere ünlülerin çocukları.
TV ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokakların efsane karakterlerinden Rıza Baba öldü mü sorusunun yanıtı aranırken, Zafer Ergin hakkında pek çok detay merak ediliyor.
Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur.Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılındaDevlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu'nda 60 dan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk yaşamı boyunca değişik ülkelere turneler yaptı.
Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılından günümüze dek Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.