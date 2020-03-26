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Oktay Kaynarca'dan müjdeli haber! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuyla... 'Şimdi neler olacak?'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. sezonu da geride bırakmaya hazırlanırken aynı zamanda Türkiye'nin de en sevilen dizilerinin başında geliyor. Dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli rolüne hayat veren Oktay Kaynarca, dizide yeğeni Alparslan Çakırbeyli'yi canlandıran Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Özge Yıldırımer'e tam bir yıl önce, "Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum. O yüzden sana şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir çocuk yapın, ben de sana istediğin hediyeyi alayım." sözleriyle açık çek vermişti. Ve Kaynarca'nın istediği oldu. Oktay Kaynarca, Instagram'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in bebeği olacağını duyurdu. Müjdeli haberi veren Kaynarca, bebeğin cinsiyetini de paylaştı. Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa, daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kimsesiz Yaşar'ın sevdiği Derya karakteri ile yer almıştı...

26.03.2020 09:46 - Son Güncelleme: 26.03.2020 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





