Oktay Kaynarca'dan müjdeli haber! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuyla... 'Şimdi neler olacak?'
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. sezonu da geride bırakmaya hazırlanırken aynı zamanda Türkiye'nin de en sevilen dizilerinin başında geliyor. Dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli rolüne hayat veren Oktay Kaynarca, dizide yeğeni Alparslan Çakırbeyli'yi canlandıran Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Özge Yıldırımer'e tam bir yıl önce, "Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum. O yüzden sana şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir çocuk yapın, ben de sana istediğin hediyeyi alayım." sözleriyle açık çek vermişti. Ve Kaynarca'nın istediği oldu. Oktay Kaynarca, Instagram'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in bebeği olacağını duyurdu. Müjdeli haberi veren Kaynarca, bebeğin cinsiyetini de paylaştı. Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa, daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kimsesiz Yaşar'ın sevdiği Derya karakteri ile yer almıştı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. son bölüm ile Atv ekranlarında yine izleyiviye nefes kesen anlar yaşattı. 5 sezondur devam eden EDHO son bölümde Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkına varıyor. Peki, EDHO 162. yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte son bölümde yaşanan olaylar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
''Teyzem, Altan'ın elinde amca!''
İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır.
CEYLAN TUZAĞA DÜŞÜYOR
Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.