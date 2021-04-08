Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ayşe'si Gülper Özdemir'in duru güzelliğinin altında estetik yatıyormuş! Adeta yepyeni bir yüz...

Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Kıbrıs, ilk bölümüyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bir Zamanlar Kıbrıs, tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini gözler önüne seriyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz 31 yaşındaki oyuncu Gülper Özdemir. Son olarak Sen Anlat Karadeniz'le karşımıza çıkan Gülper Özdemir'in duru güzelliği dikkat çekiyor. Ancak gelin görün ki o duru güzelliğinin altından estetik çıktı. Görünce siz de çok şaşıracaksınız.

08.04.2021 14:48 - Son Güncelleme: 08.04.2021 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





