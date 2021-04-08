Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ayşe'si Gülper Özdemir'in duru güzelliğinin altında estetik yatıyormuş! Adeta yepyeni bir yüz...
Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Kıbrıs, ilk bölümüyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bir Zamanlar Kıbrıs, tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini gözler önüne seriyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz 31 yaşındaki oyuncu Gülper Özdemir. Son olarak Sen Anlat Karadeniz'le karşımıza çıkan Gülper Özdemir'in duru güzelliği dikkat çekiyor. Ancak gelin görün ki o duru güzelliğinin altından estetik çıktı. Görünce siz de çok şaşıracaksınız.
Duru güzelliğiyle dikkat çeken Gülper Özdemir, 8 Kasım 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğdu. Eğitiminin bir ksımını Almanya'da tamamlayan Özdemir, başladığı "Rein Main University of Applied Scienes/International Business School" eğitimini Amerika'daki "Truman State University'nde tamamladı. Bununla birlikte Almanya'da başladığı okulu bitirmiş ve Pariste de oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk eğitimine önce Almanya'da başlamış.
Duru güzelliğiyle meraklı bakışları üzerine çeken Gülper Özdemir de estetik harikası çıktı. 31 yaşındaki oyuncunun estetiksiz olduğu öne sürülen hali ve şimdiki görüntüsüne ait iki fotoğraf yan yana konuldu ve oyuncunun, burun estetiği, dudak dolgusu ve çene çizgisi ameliyatı geçirdiği iddia edildi. İşte başta Gülper Özdemir olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.