Deniz Seki mini elbisesiyle verdiği balkon pozuyla düşman çatlattı! “Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın...”
Fazla kilolarından kurtulan ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seki, siyah mini elbisesiyle balkonda verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Verdiği kilolarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcının paylaşımının altına düştüğü not ise dikkat çekti. Seki, paylaşımına "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" notunu ekledi. Şarkıcı, photoshop yaptığı yönündeki iddialara da kayıtsız kalmadı ve "Farkındaysanız duvarlarda bir yamulma yok" ifadelerini kullandı. İşte Deniz Seki'nin dikkat çeken mini elbiseli balkon pozu...
08.04.2021 14:09
- Son Güncelleme: 08.04.2021 14:53
Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki fazla kilolarından kurtuldu. Adeta küllerinden doğan Seki, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi.
Instagram sayfasında birbirinden iddialı paylaşımlarda bulunan Seki, son olarak balkon pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Deniz Seki, siyah mini elbisesiyle verdiği pozu "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın. Farkındaysanız duvarlarda bir yamulma yok" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
İşte ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin siyah minisiyle verdiği poz...
DENİZ SEKİ'DEN BORNOZLU PAYLAŞIM
36 bedene ulaşan Deniz Seki'yi görenler, 'özüne döndün' diyor. Deniz Seki geçtiğimiz aylarda bornozlu pozuyladikkat çekmişti. Kendine yatırım yapan ve 2.5 ayda tam 22 kilo veren Deniz Seki, yeni görüntüsüyle adından sıkça söz ettiriyor.