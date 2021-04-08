Deniz Seki mini elbisesiyle verdiği balkon pozuyla düşman çatlattı! “Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın...”

Fazla kilolarından kurtulan ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seki, siyah mini elbisesiyle balkonda verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Verdiği kilolarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcının paylaşımının altına düştüğü not ise dikkat çekti. Seki, paylaşımına "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" notunu ekledi. Şarkıcı, photoshop yaptığı yönündeki iddialara da kayıtsız kalmadı ve "Farkındaysanız duvarlarda bir yamulma yok" ifadelerini kullandı. İşte Deniz Seki'nin dikkat çeken mini elbiseli balkon pozu...

08.04.2021 14:09 - Son Güncelleme: 08.04.2021 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





