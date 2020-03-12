Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında! EDHO'nun Hızır Reis'inden milli hassasiyet
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli nam-ı diğer Hızır Reis karakteri ile 5 yıldır ATV ekranlarında yer alan Oktay Kaynarca,12 Mart İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılında Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başındaydı. Milli hassasiyeti ile bilinen başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Instagram'dan Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında çekildiği fotoğrafı paylaşarak, İstiklal Marşı'mızın kıtalarını yazdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisi Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyenler ve günün anlam ve önemine dair ünlü oyuncudan dikkat çeken o paylaşım!
12.03.2020 13:29
- Son Güncelleme: 12.03.2020 13:34
12 Mart İstiklal Marşı'mızın kabulü, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinliklerle kutlanıyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.yılında ilk akla gelen isim tabii ki Mehmet Akif Ersoy. EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, Kurtuluş Savaşı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından talep edilen İstiklal Marşı'nı herhangi bir çıkar gözetmeden yazan Mehmet Akif Ersoy'u böyle andı!
Oktay Kaynarca oyunculuk kariyerine yüzlerce ödül sığdırmıştır. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca 1994 Yılı Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, MGD 22.Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülmüştür.
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