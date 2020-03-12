Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında! EDHO'nun Hızır Reis'inden milli hassasiyet

12 Mart İstiklal Marşı'mızın kabulü, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinliklerle kutlanıyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.yılında ilk akla gelen isim tabii ki Mehmet Akif Ersoy. EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, Kurtuluş Savaşı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından talep edilen İstiklal Marşı'nı herhangi bir çıkar gözetmeden yazan Mehmet Akif Ersoy'u böyle andı!