Diriliş Ertuğrul oyuncusu koronavirüs mü kaptı? Gözetim altına alınmıştı! İlk görüntüsü ortaya çıktı
TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da 'İlbilge Hatun' rolünü oynayan oyuncu Hande Soral, grip olduğunu ve doktorunun yanından çıktığını söylemişti. Çin'de başlaayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili olarak açıklama yapan Hande Soral, gözetim altında tutulduğunu söylemişti. Hande Soral, gazetecilere, "Koronavirüs konusunda önlem aldım. Doktorumla sürekli görüşüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır.
Koronavirüse karşı gözetim altında tutulduğunu açıklayan Diriliş Ertuğrul'un 'İlbilge Hatunu' Hande Soral, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hande Soral, önceki gün Nişantaşı'nda yürürken kameraların objektifine takıldı. Gazetecileri karşısında gördüğü kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, grip olduğunu ve doktorunun yanına gittiğini söyledi.
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı.