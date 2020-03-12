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Diriliş Ertuğrul oyuncusu koronavirüs mü kaptı? Gözetim altına alınmıştı! İlk görüntüsü ortaya çıktı

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da 'İlbilge Hatun' rolünü oynayan oyuncu Hande Soral, grip olduğunu ve doktorunun yanından çıktığını söylemişti. Çin'de başlaayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili olarak açıklama yapan Hande Soral, gözetim altında tutulduğunu söylemişti. Hande Soral, gazetecilere, "Koronavirüs konusunda önlem aldım. Doktorumla sürekli görüşüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır.

12.03.2020 13:59 - Son Güncelleme: 12.03.2020 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





