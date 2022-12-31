Oktay Kaynarca, Hülya Avşar, Sefo, İrem Derici... Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 'yıldızlı' yılbaşı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümü yıldızlar geçidine sahne oldu. Yarışmaya katılan Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo, Kim Milyoner Olmak İster'de hem bilgisine sınadı hem de izleyicileri neşelendirdi. Öte yandan İrem Derici de telefon jokeri olarak Milyoner'e dahil oldu. Bu özel bölümden öne çıkan kareleri sizler içn derledik.
31.12.2022 20:25 - Son Güncelleme: 31.12.2022 20:26
ATV yılbaşına Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'le giriyor.