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Haberler Magazin Oktay Kaynarca, Hülya Avşar, Sefo, İrem Derici... Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 'yıldızlı' yılbaşı

Oktay Kaynarca, Hülya Avşar, Sefo, İrem Derici... Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 'yıldızlı' yılbaşı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümü yıldızlar geçidine sahne oldu. Yarışmaya katılan Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo, Kim Milyoner Olmak İster'de hem bilgisine sınadı hem de izleyicileri neşelendirdi. Öte yandan İrem Derici de telefon jokeri olarak Milyoner'e dahil oldu. Bu özel bölümden öne çıkan kareleri sizler içn derledik.

31.12.2022 20:25 - Son Güncelleme: 31.12.2022 20:26
Oktay Kaynarca, Hülya Avşar, Sefo, İrem Derici... Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ’yıldızlı’ yılbaşı

ATV yılbaşına Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'le giriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oktay Kaynarca, Hülya Avşar, Sefo, İrem Derici... Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ’yıldızlı’ yılbaşı

Milyoner, yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranları süsledi.

Oktay Kaynarca, Hülya Avşar, Sefo, İrem Derici... Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ’yıldızlı’ yılbaşı

Hülya Avşar ve Sefo, hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla izleyicileri şenlendirdi.

Oktay Kaynarca, Hülya Avşar, Sefo, İrem Derici... Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ’yıldızlı’ yılbaşı

Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınadı.

Oktay Kaynarca, Hülya Avşar, Sefo, İrem Derici... Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ’yıldızlı’ yılbaşı

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

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