Survivor'dan önce O Ses Türkiye Yılbaşı'nda! Chaby Han'ın güzeller güzeli eşi Gülce hayran bıraktı! İşte fenomen Çabi'nin eşi
O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel bölümünün en dikkat çeken ismi Güney Koreli Chaby Han... Yıllar önce Türkiye'ye gelen şöhreti ve mutluluğu burada bulan Çabi Han, Survivor'a gitmeden önce daha önce kardeşinin katıldığı O Ses Türkiye'de soluğu aldı. Chaby Han'ın performansı çok konuşulurken özel hayatı araştırılıyor bir yandan. Kısa bir süre önce sevgilisi Gülce ile evlenen Chaby Han'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte detaylar...
31.12.2022 16:44 - Son Güncelleme: 31.12.2022 16:44
Chaby Han (Çabi), O Ses Türkiye yılbaşı özel programının ardından gündeme gelen isimlerden biri oldu.
Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya geldi. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşti. Türk okullarında okuyan Chaby, lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde yaptı.
Youtube'a içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile evli. Kısa bir süre önce nikah masasına oturan çift, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterine hayat vermişti.