Survivor’dan önce O Ses Türkiye Yılbaşı’nda! Chaby Han’ın güzeller güzeli eşi Gülce hayran bıraktı! İşte fenomen Çabi’nin eşi

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya geldi. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşti. Türk okullarında okuyan Chaby, lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde yaptı.