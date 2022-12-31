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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruya geldi!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle izleyenleri hem eğlendirdi hem de heyecan dolu anlar yaşattı. 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruya gelmeye başardı. İşte bir milyonluk soru ve cevabı.

31.12.2022 22:53 - Son Güncelleme: 31.12.2022 22:53
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruya geldi!

ATV yılbaşına Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'le giriyor.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruya geldi!

Milyoner, yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranları süsledi. Hülya Avşar ve Sefo, hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla izleyicileri şenlendirdi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruya geldi!

Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınadı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruya geldi!

'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın da yer aldığı bölümde başarılı oyuncu 1 milyonluk soruya gelmeyi başardı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruya geldi!

SORU: Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

A) 5 Ekim 1582
B) 15 Ekim 1582
C) 5 Kasım 1582
D) 15 Kasım 1582

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