Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruya geldi!
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle izleyenleri hem eğlendirdi hem de heyecan dolu anlar yaşattı. 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca 1 milyonluk soruya gelmeye başardı. İşte bir milyonluk soru ve cevabı.
31.12.2022 22:53 - Son Güncelleme: 31.12.2022 22:53
ATV yılbaşına Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'le giriyor.
'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın da yer aldığı bölümde başarılı oyuncu 1 milyonluk soruya gelmeyi başardı.