Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan gün batımında aşk pozu! Beğeni butonu adeta yıkıldı

1 Ekranların sevilen yüzleri Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy aradıkları aşkı birbirlerinde buldu. 2022 yılında nikah masasına oturan çift geçtiğimiz aylarda Mira Milena ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Çift mutluluklarıyla örnek aile tablosu oluştururken, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yeni fotoğraf olay oldu. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gün batımında verdikleri romantik poz adeta beğeni butonunu çökertti!

2 Türkiye'de en sevilen çiftler denilince hiç kuşkusuz akıllara Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da geliyor.