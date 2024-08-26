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2 çocuk annesi 0 bedene jet hızında geçti: 1.5 ayda 7 kilo verdiren Pelin Akil diyeti! 'Aerobik egzersizler...'

Güzel oyuncu Pelin Akil, annelik ile oyunculuğu başarıyla harmanlayan isimler arasında yer alıyor. İki çocuk annesi olan ve mutlu evliliğiyle sık sık gündeme gelen Akil, son olarak doğum sonrası hızla verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Yıllar önce paylaştığı diyet ve spor rutinleriyle takipçilerine ilham kaynağı olan Akil, fit vücudu ve sağlıklı yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. Doğum sonrası eski formuna hızla kavuşan Akil, azimli ve disiplinli yapısıyla hayranlarından tam not alıyor. Peki, Pelin Akil'in zayıflama sırrı ne? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 19:16 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 23:48
2 çocuk annesi 0 bedene jet hızında geçti: 1.5 ayda 7 kilo verdiren Pelin Akil diyeti! ’Aerobik egzersizler...’ 1

İkiz çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Akil, doğum sonrası hızla forma girerek dikkatleri üzerine çekti. Sadece 1.5 ay gibi kısa bir sürede 7 kilo veren Akil, disiplinli ve sağlıklı yaşam tarzıyla annelerin de fit kalabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu.

2 çocuk annesi 0 bedene jet hızında geçti: 1.5 ayda 7 kilo verdiren Pelin Akil diyeti! ’Aerobik egzersizler...’ 2

Günlük rutinine erken kalkıp spor yaparak başlayan Akil, aerobik egzersizler, yoga ve pilates gibi aktivitelerle hem kalori yakıyor hem de vücut esnekliğini artırıyor.

2 çocuk annesi 0 bedene jet hızında geçti: 1.5 ayda 7 kilo verdiren Pelin Akil diyeti! ’Aerobik egzersizler...’ 3

Haftanın belirli günlerinde ise fitness eğitmeninden destek alarak daha yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

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