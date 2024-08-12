Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'den ters köşe! Bakın kalbini kime kaptırdı

Ünlü şarkıcı Hadise ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında çıkan aşk söylentileri, magazin dünyasına adeta bomba gibi düştü. Okan Buruk'un altı ay önce 17 yıllık evliliğini sona erdirmesinin hemen ardından, Hadise ile birlikte olduğuna dair dedikodular hızla yayıldı. İkilinin yakın çevresinden gelen iddialar, magazin basınını hareketlendirdi ve bu yeni aşk söylentisi, son günlerin en çok konuşulan konusu haline geldi. Sosyal medyada ikilinin birlikte görüldüğüne dair paylaşımlar, bu aşk iddialarını daha da alevlendirirken Hadise'nin kalbini kaptırdığı ünlünün Okan Buruk olmadığı iddia edildi.